Polizei Köln

POL-K: 190405-5-K Demonstration: Taxikorso mit hunderten Fahrzeugen angemeldet

Köln (ots)

Am kommenden Mittwoch (10. April) ist im Stadtteil Köln-Deutz bis ins Stadtzentrum hinein mit erheblichen Verkehrsstörungen infolge einer Großdemonstration zu rechnen. Ein Kölner Taxi-Unternehmer hat zum Thema "Änderung des Personenbeförderungsgesetzes" einen Aufzug mit 500 - 700 Fahrzeugen angemeldet.

Demnach werden die Taxi-Fahrer und -Fahrerinnen um 11 Uhr rechtsrheinisch in der Gummersbacher Straße die Kolonnenfahrt antreten. Weiterhin ist folgender Aufzugsweg geplant: Deutz-Kalker Straße - Opladener Straße - Mindener Straße - Deutzer Brücke - Heumarkt - Gürzenichstraße - Quatermarkt - Unter Goldschmied - Am Hof - Kurt-Hackenberg-Platz - Am Domhof - Trankgasse - Marzellenstraße - An den Dominikanern - Unter Sachsenhausen - Gereonstraße - Christophstraße - Kaiser-Wilhelm-Ring - Hansaring - Am Kümpchenshof - Maybachstraße - Erftstraße - Innere Kanalstraße. Dort soll der Aufzug um 13 Uhr ohne Schlusskundgebung enden.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmern/-teilnehmerinnen wird empfohlen, den beschriebenen Bereich im Versammlungszeitraum zu umfahren oder auf den öffentlichen Personen- und Nahverkehr umzusteigen. (mr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell