POL-K: 190405-4-K Mit "Loop-Masche" EC-Karten samt PIN erbeutet - Fotofahndung

Köln

Mit Fotos aus Überwachungskameras fahndet die Polizei Köln nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Männer stehen im Verdacht, im März dieses Jahres mit gestohlenen EC-Karten mehrere tausend Euro an Geldautomaten unter anderem in der Kölner-Innenstadt, in Lindenthal und in Klettenberg abgehoben zu haben. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 51 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Tatverdächtigen zwischen dem 19. und 29. März in mehr als 20 Fällen mit der "Loop-Masche" an die EC-Karten ihrer Opfer.

Die Masche

Bei der Loop-Masche verhindern die Täter die Kartenrückgabe durch einen Aufsatz am Kartenschlitz (Foto). Den Aufsatz samt Karte nehmen sie ab, wenn die Bankkunden unverrichteter Dinge gegangen sind oder sich sogar noch in der Filiale befinden und die Störung am Schalter melden.

In den vorliegenden Fällen gelangten die Unbekannten an die Geheimnummern der Bankkarten, indem sie den flexiblen Schutz am Tastenfeld entfernten und die Zahleneingabe mit einer Kamera in einem Aufsatzgerät neben dem Tastenfeld aufzeichneten. (Foto)

Wichtiger Präventionshinweis

Die Polizei rät Bankkunden, deren EC- oder Kreditkarte nicht wieder aus dem Geldautomaten ausgeworfen wird,

- am Automaten zu bleiben - den Kartenschlitz genauer zu untersuchen - die Bank telefonisch über die "Störung" zu verständigen - bei Verdacht der Manipulation direkt die "110" anzurufen - am Automaten auf die Polizei zu warten, um zu verhindern, dass die Täter die Aufsatzgeräte mit den bereits abgegriffenen Daten demontieren und an die Geldkarte gelangen - im Zweifel die Karte direkt über die internationale Notrufnummer 116116 sperren zu lassen (mw)

