Polizei Köln

POL-K: 190405-3-K Raub auf Bäckerei - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Freitagmorgen (5. April) hat ein maskierter und bewaffneter Räuber eine Bäckerei auf der Johannes-Rings-Straße in Köln-Longerich überfallen und die Einnahmen des Vortags erbeutet.

Gegen 5.20 Uhr passte der Unbekannte eine Angestellte (48) der Bäckerei an dem zur Schlackstraße gelegenen Personaleingang ab. Unter Vorhalt eines Messers drängte sich der Maskierte hinter der 48-Jährigen durch die Tür. Während die Angestellte in einen Nebenraum flüchtete, nahm der Räuber die Tüte mit dem Bargeld. Damit flüchtete er entlang der Schlackstraße, überquerte die Paul-Humburg-Straße und verschwand im Park.

Der Räuber soll zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, trug Bluejeans, Handschuhe und dunkle Oberbekleidung.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 gehen davon aus, dass der Räuber auf die Angestellte gewartet hat und fragen:

Wer hat zwischen 5 Uhr und 5.20 Uhr einen Mann am Hintereingang der Bäckerei bemerkt, der vermutlich der Angestellten aufgelauert hat?

Wer hat einen Mann auf dem beschrieben Weg weglaufen gesehen, auf den die Beschreibung passt?

Wer kann Angaben zu dem Räuber machen?

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell