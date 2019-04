Polizei Köln

POL-K: 190405-2-K Polizei fahndet nach vermisstem Kölner





Köln (ots)

Mit einem von seinen Angehörigen ausgehändigten Lichtbild fahndet die Polizei Köln nach dem vermissten Frank Schwamborn (44).

Herr Schwamborn wird seit Mittwoch (27. März) vermisst. Der 44-Jährige hat seinen Lebensmittelpunkt im Stadtteil Nippes und wohnt im Bereich Neusser Straße / Scharnhorststraße. Die Suche nach ihm im Bereich seiner Wohnanschrift und den bekannten Anlaufadressen verlief ergebnislos.

Der Vermisste nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel. Möglicherweise hielt er sich einen Tag nach seinem Verschwinden noch im Bereich Köln-Kalk auf.

Herr Schwamborn ist etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und hat dunkelblonde kurze Haare. Er trägt einen Dreitagebart und hat auf dem rechten Oberarm einen "Sensenmann" tätowiert.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 62, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

