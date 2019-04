Polizei Köln

POL-K: 190404-1-K Verbotswidrig links abgebogen - ein Schwerverletzter

Köln (ots)

In Bayenthal ist ein Skoda-Fahrer (22) bei einem Unfall am Mittwochabend (3. April) schwer verletzt worden. Der Fahrer (44) eines Ford Fiesta war an der Kreuzung Bayenthalgürtel/Bonner Straße verbotswidrig nach links in Richtung Autobahn 555 abgebogen.

Nach Zeugenaussagen fuhr der 22-Jährige in Richtung Marienburg an, als die Ampel auf "grün" wechselte. Gleichzeitig zog der 44-Jährige dem Skoda-Fahrer direkt vors Auto. Beim Zusammenstoß brach sich der 22-jährige Autofahrer ein Handgelenk. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher erlitt eine leichte Knieverletzung. (cr)

