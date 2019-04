Polizei Köln

POL-K: 190403-4-K Überholmanöver auf Militärringstraße führt zu Verkehrsunfall

Köln (ots)

Ein missglücktes Überholmanöver auf der Militärringstraße führte am Dienstagnachmittag (2. April) in Müngersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Der Fahrer (27) eines Ford war in das Heck eines Mercedes gefahren. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock.

Nach bisherigen Ermittlungen zog der Transit-Fahrer gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Aachener Straße von der rechten auf die linke Spur, um ein anderes Auto zu überholen. Nach wenigen Metern mündete die linke Fahrspur in einen Linksabbiegestreifen. An dessen Ende wartete zu diesem Zeitpunkt eine Mercedes-Fahrerin (44) an der Ampel auf "Grün".

Trotz einer Notbremsung gelang es dem 27-Jährigen nicht mehr, seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Der Ford kollidierte mit dem Mercedes. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass beide Wagen nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig waren.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es rund um die Unfallstelle zu längeren Staus. (cr)

