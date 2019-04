Polizei Köln

POL-K: 190403-3-K Taxifahrer in Köln-Porz beraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (3. April) haben zwei Unbekannte einen Taxifahrer (52) in Köln-Porz beraubt. Am Zielort in der Glashüttenstraße schlugen die vermeintlichen Fahrgäste auf den 52-Jährigen ein und flüchteten mit dessen Geldbörse in Richtung Friedrichstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Duo stieg gegen 3.50 Uhr in Porz-Mitte in das Kölner Taxi und dirigierte den Berufsfahrer zunächst zu einer Tankstelle im Stadtteil Urbach. Einer der Unbekannten kaufte am Nachtschalter etwas ein. Anschließend ging es zurück nach Porz. Als der Kölner am Fahrtziel sein Portemonnaie herausholte, schlug ihm der Mann auf dem Beifahrersitz plötzlich mit der Faust ins Gesicht. Sein Komplize auf dem Rücksitz stieg aus, öffnete die Fahrertür und schlug ebenfalls mit der Faust zu. Mit der entrissenen Geldbörse liefen die beiden Räuber weg.

Der Überfallene beschrieb die beiden Männer als Inder oder Pakistani. Beide waren dunkel bekleidet. Einer soll etwa 1,70 Meter und sein Komplize etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Hinweise zu den beiden Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

