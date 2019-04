Polizei Köln

POL-K: 190403-2-K Radfahrer von abbiegendem Auto erfasst

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (2. April) ist ein Fahrradfahrer (38) in Köln-Ehrenfeld bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Gegen 7.20 Uhr war der 38-Jährige auf der Widdersdorfer Straße unterwegs. An einer Grundstückseinfahrt wurde er von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Als Polizisten vor Ort eintrafen, kümmerten sich bereits Passanten um den Verletzten. Kurz darauf übernahmen Rettungskräfte die Betreuung des Patienten und brachten ihn zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Audi-Fahrerin (45) von der Widdersorfer Straße aus nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen. "Da stand so ein großer Transporter in der Parkbucht vor der Einfahrt. Da habe ich den Radfahrer gar nicht gesehen", gab die Frau gegenüber den Beamten zu Protokoll. (cr)

