POL-K: 190402-2-K Autofahrer mit Waffe bedroht

Polizei Köln

Autofahrer mit Waffe bedroht

Köln

Am Montagabend (1. April) soll der Beifahrer (17) eines dunklen Ford einen anderen Autofahrer (42) in Köln-Neuehrenfeld mit einer Waffe bedroht haben. Polizisten stellten bei der Durchsuchung des Fiesta in der Hornstraße die Schreckschusswaffe sicher.

Der 42-Jährige informierte die Beamten, dass er gegen 21.30 Uhr auf der Inneren Kanalstraße von dem 17-Jährigen im Vorbeifahren mit einer schwarzen Waffe bedroht wurde. Der Waffenbesitzer gab gegenüber der Polizei an, dass er lediglich die Waffe in der Hand gehalten und niemanden bedroht habe. Bei einem weiteren Mitfahrer (18) im Ford stellten die Beamten ein Springmesser sicher. Gegen beide Männer fertigten die Polizisten Anzeigen wegen Straftaten gegen das Waffengesetz. (js)

