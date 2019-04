Polizei Köln

POL-K: 190402-1-K Rote Ampel missachtet - Autofahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagmittag (01. April) hat ein Ford-S-Max-Fahrer (53) gegen 12 Uhr in Köln-Niehl einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der aus Richtung B9 kommende 53-Jährige trotz roter Ampel in die Kreuzung Emdener Straße/Geestemünder Straße ein.

Dort stieß der Kölner mit einem grauen Ford Fiesta (Fahrer 27) zusammen, der in Richtung Ford-Werke unterwegs war. Der Verursacher wurde bei dem Aufprall schwer-, der 27-jährige Euskirchener leicht verletzt. Rettungskräfte fuhren beide Männer in ein Krankenhaus.

Polizisten nahmen im Auto des Verursachers Cannabisgeruch wahr. Zusätzlich stellten die Beamten einen Schlagring und einen Schlagstock sicher. Der 53-Jährige wird sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. (no)

