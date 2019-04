Polizei Köln

POL-K: 190401-6-K/BAB Motorradpolizist stoppt gefährliche Fahrt eines Dränglers

Köln (ots)

Führerschein beschlagnahmt und Motorrad sichergestellt

Ein Motorradpolizist hat am Samstagvormittag (30. März) die gefährliche Drängelfahrt eines Kölners (51) auf der Bundesautobahn 559 gestoppt. Der Beamte stellte den Führerschein und das hochmotorisierte Motorrad des 51-Jährigen sicher. Der geständige Kradfahrer muss sich jetzt wegen mehrerer Geschwindigkeitsverstöße und des Vorwurfs der Nötigung verantworten.

Gegen 11.20 Uhr war der Polizist auf seinem Dienstmotorrad auf dem östlichen Zubringer in Fahrtrichtung Poll unterwegs. An der Anschlussstelle "Am grauen Stein" zog der 51-Jährige vom Beschleunigungsstreifen mit stark überhöhtem Tempo auf die Hauptfahrbahn der A 559.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h raste der Aprilia-Fahrer dann über die Autobahn und fuhr anderen Verkehrsteilnehmern immer wieder bis auf wenige Meter auf. Der Polizist nahm die Verfolgung auf und sah, wie der vorausfahrende Motorradfahrer in mindestens drei Fällen Autofahrer durch dichtes Auffahren und durchgehendes Linksblinken bedrängte. Sobald die Autofahrer zum Fahrstreifenwechsel ansetzten, zog der Aprilia-Fahrer an ihnen vorbei, obwohl sich die Wagen zu Zweidrittel noch auf der linken Spur befanden. Dabei unterschritt er den Seitenabstand bis unter einen Meter.

Der Beamte führte während der Nachfahrt zwei gültige Geschwindigkeitsmessungen durch. Abzüglich der Toleranzwerte war der Kölner einmal 64 km/h und einmal 68 km/h zu schnell. Um die gefährliche Fahrt des Geschwindigkeitssünders zu stoppen, überholte der Polizist den Aprilia-Fahrer und zog ihn in Höhe der Tank und Rastanlage "Schloss Röttgen" aus dem Verkehr.

Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin beschlagnahmte der Polizist den Führerschein des 51-Jährigen und stellte seine "Aprilia 1200 Rally" als Tatwerkzeug sicher. (cr)

