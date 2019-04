Polizei Köln

POL-K: 190401-4-K Vierter gestohlener Range Rover seit Anfang März - Fahndung

Köln (ots)

Siehe auch Pressemeldungen vom 21. März 2019, Ziffer 3 und 19. März, Ziffer 8

Die Polizei Köln fahndet nach einem neuwertigen Range Rover, den Unbekannte in der Nacht zum Samstag (30. März) vor einem Wohnhaus am Johann-Heinrich-Platz im Stadtteil Lindenthal gestohlen haben. Es handelt sich um den vierten Diebstahl eines Range Rovers mit Keyless-Go seit dem 5. März. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten auf das Konto ein und derselben Bande gehen. Die gestohlenen Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von 460.000 EUR.

Nach ersten Ermittlungen stand der graue Range Rover im Wert von 140.000 EUR verschlossen auf der Straße. Um 5.30 h fiel dem Sohn des Fahrzeughalters auf, dass der Wagen verschwunden war. Nach dem neuerlichen Diebstahl rät die Kriminalpolizei den Besitzern, das Keyless-Go System an ihren Range Rovern von einer Werkstatt ausschalten zu lassen.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Verbleib des grauen Range Rovers mit Kennzeichen K-AW 5007 machen?

Wer hat in der Nacht zum Samstag (30. März) verdächtige Personen am Johann-Heinrich-Platz beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (no)

