Polizei Köln

POL-K: 190401-3-K/REK Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt in Hürth-Efferen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 von Sonntag (31. März)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Staatsanwaltschaft Köln wird den festgenommenen Ehemann (69) der Geschädigten (70) heute (1. April) beim Amtsgericht Brühl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes vorführen.

Der Beschuldigte ist geständig, seine Frau stranguliert zu haben. Die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv sind noch unklar. Nach der Tat hatte der Festgenommene eine große Menge Tabletten eingenommen. Infolgedessen musste er unter Bewachung stationär in eine Klinik eingewiesen werden.

Am Sonntagnachmittag (31. März) hatten Polizeibeamte nach Zeugenhinweisen die Hürtherin tot in der gemeinsamen Wohnung auf der Bachstraße gefunden. Die Ermittlungen der Kölner Mordkommission dauern an. (mw)

