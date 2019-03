Polizei Köln

POL-K: 190331-4-K/REK Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt in Hürth-Efferen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagnachmittag (31. März) haben Polizeibeamte nach Zeugenhinweisen eine 70-Jährige Hürtherin tot in ihrer Wohnung auf der Bachstraße gefunden. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus und hat eine Mordkommission eingesetzt. Polizisten nahmen den tatverdächtigen Ehemann in der Wohnung vorläufig fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Weitere Informationen zu der Tat und den Ermittlungen sind nicht vor Montagmittag zu erwarten. (mw)

