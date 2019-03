Polizei Köln

POL-K: 190331-2-K Golf-Fahrer (21) flüchtet vor Polizei und rammt geparktes Auto

Köln (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30. März) hat ein mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Golf-Fahrer (21) in Köln-Mülheim versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht vor einem Streifenwagen rammte der Mann einen geparkten Ford und verstieß gegen diverse Verkehrsregeln. Seine Fahrt endete in Handschellen, als sein Auto gegen einen Bordstein prallte und die Achse brach. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Gegen 4 Uhr folgten Polizisten der Wache Mülheim einem weißen Golf 6 auf dem Clevischen Ring, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeiten in Richtung Deutz fuhr. Als die Einsatzkräfte das Blaulicht einschalteten und Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der 21-Jährige. An der Einmündung Tiefentalstraße / Hacketäuerstraße prallte er gegen den geparkten Ford Focus. Durch die Schützenhofstraße fuhr er entgegen der Einbahnstraße und überquerte die Kreuzung Berliner Straße / Clevischer Ring bei Rot. In der Wendeschleife der Fritz-Lehmann-Straße prallte er gegen den Bordstein. Trotz gebrochener Achse, trat er mehrfach auf das Gaspedal seines Golf 6. Mit gezogenen Waffen traten die Uniformierten an den Unfallwagen und fesselten den Verdächtigen, als er ausstieg. Der 21-Jährige und seine drei Mitfahrer (21, 21, 23) wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem Gestellten ergab eine Wert von Rund 1,2 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest auf Kokain. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. (mw)

