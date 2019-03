Polizei Köln

POL-K: 190328-2-K 33-Jähriger an KVB-Haltestelle niedergestochen - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein Mongole (33) hat am Mittwochabend (27. März) an der Stadtbahn-Haltestelle "Schlebusch" der Kölner Verkehrsbetriebe eine lebensgefährliche Stichverletzung davongetragen. Polizisten nahmen noch in der Nacht einen dringend tatverdächtigen Landsmann (55) des Verletzten vorläufig fest. Rettungskräfte fuhren den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Vorausgegangen war nach ersten Ermittlungen eine körperliche Auseinandersetzung der beiden Kontrahenten gegen 17.50 Uhr auf dem Bahnsteig 1.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 fragen:

Wer war am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf dem Bahnsteig 1 an der KVB-Haltstelle "Schlebusch" unterwegs und kann Angaben zu verdächtigen Personen machen?

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise dazu geben?

Die Polizei bittet um Zeugenangaben unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (no)

