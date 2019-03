Polizei Köln

POL-K: 190327-3-K: Beim Geldabheben angegriffen - Zeugensuche nach versuchtem Raub

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raub am Dienstagmorgen (26.März) an einem Geldautomaten in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei Köln nach einem ungepflegten, circa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit dunkelblonden Haaren und Oberlippenbart. Der circa 30 bis 35 Jahre alte Verdächtige hatte versucht, einer Kölnerin (42) das abgehobene Bargeld zu rauben. Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Insbesondere eine junge Frau mit Basecap, die von der Angegriffenen um Hilfe gebeten worden war, müsste den Überfall und den Unbekannten beobachtet haben.

Der Angreifer war gegen 8.15 Uhr in der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle "Heumarkt" an die 42-Jährige herangetreten und hatte von ihr die Herausgabe des Bargelds gefordert. Als die Frau zurückwich, zog der Mann an ihrem Rucksack und schlug ihr gegen den Hals. Letztlich ohne Beute flüchtete der mit einer olivgrünen Windjacke und einer blauen Jeans bekleidete Gesuchte in unbekannte Richtung. (jl/cs)

