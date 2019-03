Polizei Köln

POL-K: 190326-3-K Junge Mädchen reißen Seniorin zu Boden - Helfer und Zeugen gesucht

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (25. März) haben zwei Mädchen eine 80-jährige Frau in Köln-Kalk bei dem Versuch, sie auszurauben, zu Boden gerissen. Die Jugendlichen ließen die leicht verletzte Frau in der Zwischenebene der KVB-Haltestelle "Kalk Post" liegen und rannten ohne Beute weg. Die Polizei Köln sucht insbesondere zwei unbekannte Männer, die der Frau aus Richtung des Einkaufscenters "Köln Arcaden" zur Hilfe geeilt sind. Einer soll die Mädchen sogar verfolgt haben.

Die Kölnerin war gegen 15.10 Uhr mit der Straßenbahn aus der Innenstadt an der Haltestelle "Kalk Post" angekommen und auf dem Weg in die "Arcaden". Als sie in der Zwischenebene gerade an einer auffallend lauten Mädchengruppe vorbeigegangen war, rissen plötzlich zwei der etwa 12 bis 14-Jährigen von hinten an ihren Taschen und einem Blumenstrauß in ihren Händen. Während die 80-Jährige sich gegen die Angreiferinnen wehrte und nach ihnen trat, zogen diese so kräftig an ihren Sachen, dass die Dame zu Boden fiel.

Die Überfallene konnte lediglich erkennen, dass eins der Mädchen helle Haare hatte und helle Kleidung trug.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

