Polizei Köln

POL-K: 190325-5-K Fahrraddieb mit Hilfe der Videobeobachtung überführt

Köln (ots)

Von einem Videobeobachter der Leitstelle dirigiert, haben Polizisten am Freitagnachmittag (22. März) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (17) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der junge Mann gestand in seiner Vernehmung, das E-Bike zuvor in Nippes gestohlen zu haben. Aufgefallen war er dem Polizisten, als er am Museum Ludwig das Rad fotografierte und die daran befestigte Fahrradtasche abschnitt. Die vorläufige Festnahme erfolgte an Ort und Stelle.

Gegen 16.15 Uhr geriet der Jugendliche durch sein auffälliges Verhalten ins Visier des Polizisten, der das Geschehen rund um den Dom auf den Bildschirmen verfolgte. Bis zum Eintreffen des Streifenteams behielt er den Jugendlichen im Blick. Nach anfänglich falschen Aussagen zur Herkunft des Rades, räumte der 17-Jährige auf dem Weg zur Wache ein, das E-Bike gestohlen und bereits ein eigenes Schloss angebracht zu haben.

Seine Angaben zum eigentlichen Tatort im Stadtteil Nippes und einem möglichen Mittäter sind Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens. (cs)

