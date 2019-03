Polizei Köln

POL-K: 190325-4-K Radfahrer stürzen unter Alkoholeinfluss - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Im Laufe des Samstags (23. März) sind in Poll und Worringen zwei Fahrradfahrer (er 32, sie 34) verunglückt. Beide standen unter deutlichem Alkoholeinfluss und stürzten ohne Fremdeinwirkung. Die 34-Jährige trug eine stark blutende Kopf-Platzwunde davon. Der Mann schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und war kurz bewusstlos. Schlimmeres dürfte ein Helm verhindert haben.

Gegen 5.20 Uhr entdeckte ein Passant (48) auf der rechtsrheinischen Seite der Südbrücke in Poll eine Frau (34) mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde auf dem Boden. Das Fahrrad klemmte noch zwischen ihren Beinen. Der Zeuge rief umgehend Rettungskräfte und Polizei hinzu. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergab, ordneten Polizisten eine Blutprobe an. Dem Spurenbild vor Ort zur Folge dürfte die 34-Jährige mit ihrem Pedal gegen den Bordstein gestoßen und gestürzt sein.

Ein zweiter schwerer Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf der Neusser Landstraße. Zwei Kölner Radfahrer (31, 32) waren auf dem Rückweg von einer Fahrradmesse in Düsseldorf. Wie der jüngere der beiden später gegenüber Polizeibeamten berichtete, touchierte sein Bekannter plötzlich die Leitplanke, bevor er kopfüber auf die Fahrbahn stürzte und kurzzeitig bewusstlos liegenblieb. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab auch in diesem Fall ein eindeutiges Ergebnis. Er war mit etwa 1,8 Promille unterwegs - Blutprobe! (cr)

