Polizei Köln

POL-K: 190325-2-K Mann sticht bei Streit in Kölner Diskothek mit Messer zu

Köln (ots)

Die Polizei Köln ist in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung in einer Großraumdiskothek im Auenweg in Mülheim gerufen worden. Ein Besucher (25) war im Laufe des frühen Morgens mit einem anderen Gast aneinandergeraten und mit einem Messer angegriffen worden. Was als verbale Auseinandersetzung begann, ging schnell in eine Rangelei über. Laut Zeugen zog kurz darauf einer der Beteiligten die Tatwaffe und stach damit seinem 25-jährigen Kontrahenten in den Oberkörper. Während der Angreifer flüchtete, schleppte sich der Verletzte zum Eingangsbereich und verständigte dort das Sicherheitspersonal. Die Mitarbeiter der Diskothek riefen Rettungskräfte sowie Polizei und suchten die Lokalität nach dem flüchtigen Mann ab - ohne Erfolg.

"Der hatte meinen Cousin blöd angemacht und ich wollte schlichten", gab der Verletzte gegenüber den Polizeibeamten vor Ort an. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittler der Kriminalpolizei sicherten Videoaufzeichnungen aus den Überwachungskameras der Disco und nahmen Zeugenaussagen und Täterbeschreibungen auf.

Demnach suchen die Beamten des Kriminalkommissariats 11 nach einem etwa 25 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Besucher der türkischen Party. Er hat schwarze, zurückgegelte Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Hemd. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 2290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (cr)

