Polizei Köln

POL-K: 190322-7-K Raubserie auf Taxis - Festnahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Polizeiberichten vom 1. November 2018, Ziffer 2 und vom 4. November 2018, Ziffer 2

Die Polizei Köln hat einen der beiden Beschuldigten (28) einer Raubserie festgenommen, die zwischen Oktober und November 2018 drei Taxifahrer in Köln-Kalk und Köln-Buchforst nachts angegriffen und ausgeraubt haben sollen. Nach dem zweiten Täter wird intensiv gefahndet.

In allen drei Fällen würgte einer der Räuber den Taxifahrer nach der Ankunft am Ziel von hinten, während der Beifahrer Portemonnaies, Handys und Fahrzeugschüssel einsteckte.

Am 31. Oktober und 3. November stiegen die Räuber in Düsseldorf in ein Taxi und ließen sich nach Köln-Kalk chauffieren. Am 4. November ging die Fahrt von Köln-Deutz nach Buchforst.

Der polizeibekannte 28-Jährige hat die Beteiligung an den Taten gestanden und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (no)

