Polizei Köln

POL-K: 190322-5-K 22-Jährige bezahlte mehrfach mit gefälschten Hundert-Euro-Scheinen

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (21. März) haben Polizisten in Leverkusen-Manfort eine Niederländerin (22) festgenommen, die in mindestens fünf Geschäften Kleinstbeträge mit gefälschten Hundert-Euro-Scheinen eingekauft hat. Die Betrügerin bezahlte zum Beispiel eine Packung Kaugummis mit einem "Hunderter". Die Kriminalpolizei warnt vor gefälschten 50 und 100-Euro-Scheinen. Präventionstipps, wie man sich vor Falschgeld schützen kann, finden Interessierte unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/tipps/.

Gegen 18 Uhr meldete die Filialleiterin eines Lebensmittelgeschäfts auf der Nobelstraße über den Notruf 110 den ersten "falschen Hunderter". Wenige Minuten später bezahlte die Verdächtige in einer Drogerie in der Heinrich-von-Stephan-Straße erneut mit Falschgeld. Alarmierte Polizisten nahmen die Frau noch im Geschäft vorläufig fest. In ihren Taschen fanden die Beamten weitere falsche Geldscheine. Derzeit prüfen die Ermittler Zusammenhänge in über zehn weiteren Fällen von Falschgeld, das in den letzten Monaten in Köln und Leverkusen aufgetaucht war. Die Festgenommene wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (jk)

