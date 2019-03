Polizei Köln

POL-K: 190322-3-K Polizisten befreien Kanalarbeiter aus Straßenschacht

Köln (ots)

Bei einem Rettungseinsatz der besonderen Art hat eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstagnachmittag einen Kanalarbeiter (21) in Braunsfeld befreit. Um kurz vor 14 Uhr ging der Notruf bei den Beamten der Wache Ehrenfeld ein. Laut Melderin war in der Wiethasestraße war eine Peugeot-Fahrerin (75) mit ihrem Wagen in einen offenen Gullischacht gefahren und steckengeblieben. Der linke Vorderreifen versperrte dem im Schacht arbeitenden Kanalarbeiter den Weg ins Freie. Die Uniformierten bockten den Peugeot mit einem Wagenheber auf, legten ein Brett über den Ablaufschacht und schoben das Auto zurück. Anschließend kletterte der 21-Jährige aus dem Schacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Autofahrerin beim Ausparken in die Schachtöffnung geraten. Den Beamten gegenüber gab sie an, die drei Lübecker Hütchen rund um den Schacht nicht gesehen zu haben. "Ich habe ihr noch zugewunken, aber sie reagierte nicht", sagte ein Kollege (40) des Kanalarbeiters gegenüber der Streife.

Bei dem Unfall fiel eines der Verkehrshütchen in den Kanalschacht und traf den 21-Jährigen im Gesicht. Er wurde dadurch leicht verletzt. (cr)

