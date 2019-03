Polizei Köln

POL-K: 190321-3-K Hochwertige Fahrzeuge gestohlen - Fahndung

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21. März) haben Unbekannte in Köln-Junkersdorf und im Stadtteil Gremberghoven hochwertige Fahrzeuge gestohlen. In Junkersdorf hatte der Besitzer (47) eines neuwertigen Jaguar Landrover LY nach eigenen Angaben am Mittwochabend (21. März) gegen 22 Uhr auf der Bert-Fenger-Straße geparkt und am nächsten Morgen den Diebstahl bemerkt. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Diebe die Funktion der "schlüssellosen" Entriegelung.

Ähnlich erging es dem Fahrer (52) eines weißen Mercedes Sprinter in Köln-Gremberghoven. Der 52-Jährige hatte den Lieferwagen mit der Aufschrift "Linde" am Mittwoch gegen 14.45 Uhr am Frankenplatz geparkt. Am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, stand der Sprinter nicht mehr auf dem Parkplatz.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den schwarzen SUV mit dem Kennzeichen K-HH 7111 und den weißen Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen K-ML 2251 seit Mittwochabend (21. März) gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

