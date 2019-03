Polizei Köln

POL-K: 190319-8-K Jaguar Land Rover in Köln-Junkersdorf entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (19. März) haben Unbekannte einen neuwertigen Jaguar Land Rover mit Keyless Go-Funktion im Kölner Stadtteil Junkersdorf gestohlen. Nach Angaben des Fahrzeugnutzers (36) stand der verschlossene schwarze SUV im Wert von 80 000 Euro am Montagabend noch gegen 23 Uhr in einer Parktasche auf dem Fronhofweg. Als der 36-Jährige gegen 4.20 Uhr zur Arbeit fahren wollte, war das Fahrzeug weg. Nach ersten Ermittlungen nutzen die Diebe mutmaßlich die Funktion der "schlüssellosen" Entriegelung um das Fahrzeug zu entwenden.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 fragen:

Wer hat den schwarzen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen K-AT1933 seit Montagabend (18. März) gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen? Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229 0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

