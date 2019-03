Polizei Köln

POL-K: 190319-2-K Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Radfahrerin gestorben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26. Februar 2019, Ziffer 4

Am Samstag (16. März) ist eine Radfahrerin (48) in einem Krankenhaus ihren schweren Unfallverletzungen erlegen. Die 48-Jährige war am 25. Februar in Köln-Riehl bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus lebensgefährlich verletzt worden. (cs)

