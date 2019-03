Polizei Köln

POL-K: 190319-1-LEV Millionenschaden durch Brand einer Lagerhalle - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Feuerwerk als mögliche Brandursache

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Leverkusen-Hitdorf am Samstagabend (16. März) hat die Polizei Köln erste Hinweise auf die Ursache ermittelt. Bislang Unbekannte hatten unmittelbar vor Brandausbruch in der Nähe der Halle Silvester-Raketen gezündet. Die komplette Halle sowie darin abgestellte Oldtimer und Wohnmobile waren von den Flammen zerstört worden. Den Schaden beziffern die Ermittler auf mehr als eine Million Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat das Feuerwerk in dem Industriegebiet gegen 21.15 Uhr beobachtet und kann Angaben zu den handelnden Personen machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

