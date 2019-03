Polizei Köln

POL-K: 190318-2-K Mit scharfer Schusswaffe und gefälschtem Ausweis unterwegs - Festnahme

Köln (ots)

Am Freitagabend (15. März) hat die Polizei Köln in Höhenberg einen 48-jährigen Türken nach einer Verkehrskontrolle festgenommen. Die Beamten hatten bei dem Mann eine scharfe Schusswaffe sowie einen gefälschten luxemburgischen Ausweis gefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er mit diesen Fake-Personalien bei einer deutschen Bank ein Konto eröffnet. Ein Haftrichter schickte den Verdächtigen, der sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhält, in Untersuchungshaft.

Gegen 22.45 Uhr stoppten die Beamten der Bereitschaftspolizei auf der Fuldaer Straße einen 30-jährigen Bonner mit seinem Mercedes SL55 AMG. Der 48-Jährige saß auf dem Beifahrersitz, wies sich mit einem türkischen Pass aus und räumte ein, in einem Beinholster eine Pistole zu tragen. Die Polizisten entwaffneten den Mann und nahmen ihn mit zur Wache. Währenddessen überprüften Spezialisten des Projekts Rennen den Sportwagen seines Begleiters. Die Räder sind nicht für das Auto zugelassen und können sich negativ auf das Fahr- und Bremsverhalten des Fahrzeugs auswirken. Die Beamten stellten den mutmaßlich verkehrsunsicheren Mercedes sicher und leiteten gegen den 30-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizisten waren ursprünglich in einem Sondereinsatz zur Bekämpfung der Rockerkriminalität eingesetzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben der 30-Jährige und der 48-Jährige keine Bezüge ins Rockermilieu. (cs)

