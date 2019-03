Polizei Köln

POL-K: 190317-2-K Kölner Polizisten nehmen Diebe auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Dank der guten Personenbeschreibung eines 33 Jahre alten Kölners haben Polizisten am späten Freitagabend (15. März) zwei Tatverdächtige nach dem Diebstahl einer Tasche (22, 28) in der Altstadt-Süd festgenommen. Die beiden Ukrainer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und werden dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 23.30 Uhr beobachtete der Kölner auf der Josephstraße, wie die beiden Männer eine Tasche aus einem abgestellten Motorrad entwendeten. Sein Anruf über "110" endete schnell mit der Festnahme der beider Tatverdächtigen. Eine Streife traf sie in einem Hinterhof in der Rosenstraße an, wo sie an abgeschlossenen Fahrrädern hantierten. Den Fluchtversucht des 28-Jährigen vereitelten die Beamten umgehend. Polizisten stellten bei den Männern einen Motorradhelm, Spanngurte und eine Gepäckspinne sicher. Diese Gegenstände stammen vermutlich aus weiteren Diebstählen. In ihren Vernehmungen bestreiten die Köln-Touristen die Taten. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell