Polizei Köln

POL-K: 190317-1-K Fußgänger von Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (16. März) ist ein Fußgänger (63) in Köln-Lindenthal von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Zeugenaussagen soll der 63-Jährige eine rote Fußgängerampel missachtet haben.

Der Lkw-Fahrer (57) wartete gegen 6.30 Uhr an der Ampel der Kreuzung Lindenthalgürtel/Gleueler Straße. Beim Wechsel auf Grün setzte er seine Fahrt in Richtung Sülz fort und erfasste in der Beschleunigung den querenden Kölner frontal. Der schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Rettungskräfte brachten ihn mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw)

