Polizei Köln

POL-K: 190315-4-K Trio beraubt 74-jährigen Schneider - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein bislang unbekanntes Räubertrio hat am Donnerstagvormittag (14. März) eine Änderungsschneiderei in der Kölner Neustadt-Nord überfallen. Einer der Angreifer schüchterte bei der Tat an der Gladbacher Straße den Geschädigten (74) mit einem Messer ein. Mit dem erbeuteten geringen Bargeldbetrag flüchteten die Täter anschließend in Richtung Kaiser-Wilhelm-Ring.

Gegen 10.30 Uhr hatten die beiden auf 35-40-jährig geschätzten Männer zusammen mit ihrer etwa gleichaltrigen Komplizin das Ladenlokal betreten. Der aus Syrien stammende Kölner hielt sich zu diesem Zeitpunkt allein dort auf. Gegenüber den später hinzugerufenen Polizisten beschrieb der Senior die Raubtäter als "circa 1,80 - 1,85 Meter große Südländer". Deren etwa 1,55 - 1,60 Meter große Begleiterin habe eher ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt: "Die vielleicht 28-30-jährige Frau trug einen hellen Schal um den Kopf, eine neon-gelbe Jacke und enge Bluejeans mit Löchern." Sie habe dann vorgegeben, ein mitgebrachtes T-Shirt ändern lassen zu wollen, gab der Schneider desweiteren an.

Nachdem man handelseinig war, griff er nach seiner Geldbörse. Unvermittelt riss ihm in diesem Moment einer der Begleiter die Geldbörse aus der Hand. Gleichzeitig habe der Unbekannte ein mitgeführtes Messer unmissverständlich hochgehalten, teilte das Überfallopfer den Beamten weiterhin mit.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Hinweise zu den beschriebenen Raubtätern unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

