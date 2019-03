Polizei Köln

POL-K: 190315-2-K/BAB Abschlepper fährt in Stauende - Fünf Verletzte

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14. März) hat ein Lkw-Fahrer (54) nach eigenen Angaben ein Stauende auf der Bundesautobahn 3 kurz vor der Anschlussstelle Köln-Dellbrück "zu spät gesehen". In Richtung Oberhausen fuhr er gegen 15.30 Uhr auf dem äußerst rechten Fahrstreifen auf einen VW auf und schob diesen wiederum in einen davor stehenden Fahrschulwagen. Die Fahrerin (32) des grauen Passat erlitt schwere, die vier Männer (42, 52, 56, 75) im Fahrschulauto - einem schwarzen Golf - leichte Verletzungen.

Die beiden beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Rettungskräfte fuhren die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. (js)

