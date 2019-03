Polizei Köln

POL-K: 190314-11-K Pedelec-Fahrer von Lkw erfasst und schwer verletzt - Unfallopfer verstorben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 8. Januar 2019, Ziffer 4

Der am 8. Januar in Köln-Mülheim verunglückte Pedelec-Fahrer (63) ist gestern (13. März) im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. (mw)

