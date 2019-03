Polizei Köln

POL-K: 190313-1-K Maskierter Räuber überfällt Spielhalle

Köln (ots)

Polizei Köln sucht dringend Zeugen

Am Mittwochmorgen (13. März) hat ein derzeit noch Unbekannter eine Spielhalle in Köln-Urbach überfallen. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete der Räuber vom Tatort. Die Polizei Köln fahndet derzeit nach dem etwa 1,70 Meter großen und korpulenten Mann. Der Gesuchte war zur Tatzeit mit einer schwarzen Lederjacke und einer grauen Jogginghose bekleidet. Zudem hatte der Maskierte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Gegen 6 Uhr betrat der Unbekannte die an der Waldstraße gelegene Spielothek. "Er kam maskiert auf mich zu. Er deutete an, in der Jackentasche eine Pistole zu haben und forderte Geld", erklärte der Angestellte (57) später gegenüber Polizisten. Mit erbeutetem Bargeld im Rucksack verließ der Täter die Spielhalle und flüchtete über die Waldstraße in Richtung des Flughafens.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Waldstraße aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

