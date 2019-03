Polizei Köln

POL-K: 190312-3-K 13-jährigen Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht die Fahrerin eines grauen Smart, der am Montagmorgen (11. März) in Köln-Lindenthal einen Radfahrer (13) angefahren hat und geflüchtet ist. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Schüler gegen 7.50 Uhr auf der Aachener Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Universitätsstraße wollte die Fahrerin des Smart nach rechts abbiegen und erfasste den geradeaus fahrenden Jungen. Der stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Smart-Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den 13-Jährigen zu kümmern.

Die Beifahrerin soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und blondes Haar haben. Zur Fahrerin liegt keine Beschreibung vor.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 fragen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu der Flüchtigen oder zum Kennzeichen des Smart geben?

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (no)

