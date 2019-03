Polizei Köln

POL-K: 190312-1-K Lkw-Ladung auf Fahrbahn verstreut - Kerkrader Straße für Stunden gesperrt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Ein Getränke-Lkw hat in Köln-Godorf in der Nacht zu Dienstag (12. März) einen Teil seiner Ladung verloren. Auf einer Länge von 40 Metern lagen hunderte zersplitterter Mineralwasserflaschen auf beiden Richtungsfahrbahnen und machten die Unfallstelle unpassierbar. Polizisten sperrten die Kerkrader Straße komplett und leiteten den Verkehr in Richtung Brühl über die Ausfahrt Berzdorf ab. Auf der Bundesautobahn 553 staute sich der Verkehr durch die Sperrung der Auffahrt auf die Kerkrader Straße auf einer Länge bis zu acht Kilometern.

Nach ersten Ermittlungen war der 53-Jährige Lkw-Fahrer um 3.30 Uhr in Richtung Brühl unterwegs, als die Sperrkette an seinem Anhänger riss, die Seitenklappe plötzlich aufsprang und zahlreiche Wasserkästen auf die Straße fielen.

Erst gegen 7.30 Uhr waren die Reinigungsarbeiten des Bauhofs und der Abfallwirtschaftsbetriebe soweit abgeschlossen, dass die Straße wieder freigegeben werden konnte. Der verantwortliche Spediteur schickte einen Ersatz-Laster, auf den die restlichen Wasserkästen verladen wurden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell