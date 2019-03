Polizei Köln

POL-K: 190903-1-K Fußballeinsatz im Stadion friedlich - Schlägerei unter Störern in Dellbrück

Köln (ots)

Heute (9. März) ist die Polizei Köln anlässlich der sportlichen Auseinandersetzung 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld in Köln - Müngersdorf eingesetzt. Im krassen Gegensatz zum friedlichen Verlauf im Rheinenergiestadion und dem unmittelbaren Umfeld haben währenddessen Störer beider Seiten im rechtsrheinischen Dellbrück die direkte Konfrontation gesucht.

Gegen 13.20 Uhr hatten Anwohner der Otto-Kayser-Straße die Polizei über den Notruf 110 alarmiert. Demzufolge standen sich nahe der Stadtbahnhaltestelle Thielenbruch zahlreiche junge Männer feindselig gegenüber und waren kurz davor, aufeinander loszugehen. Angesichts der umgehend entsandten und vor Ort eintreffenden, ersten Einsatzkräfte flüchteten die Kontrahenten in alle Richtungen.

Die Polizei nahm bislang dreizehn offenbar beteiligte Männer aus Bielefeld in Gewahrsam, einer davon hatte vorab Verletzungen davongetragen. Die in Gewahrsam Genommenen sind hinreichend als Schläger im Fußballumfeld in Erscheinung getreten und werden erkennungsdienstlich behandelt. Einer (27) der Männer wurde infolge eines gegen ihn bereits vorliegenden Haftbefehls vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich des Tatgeschehens und der jeweiligen Beteiligung aufgenommen. (cg)

