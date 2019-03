Polizei Köln

POL-K: 190306-6-K/BAB Raub auf Geldtransporter am Flughafen - Polizei Köln bittet Zeugen um Videos

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 1 und Ziffer 5 vom 6. März

Wie berichtet, haben am Mittwochmorgen (6. März) zwei bislang Unbekannte am Flughafen Köln/Bonn einen Geldtransport überfallen und beraubt. Ein Wachmann trug schwerwiegende Schussverletzungen davon. An der Jägerstraße in Köln-Eil steckten die Angreifer ihren Fluchtwagen in Brand.

Das wegen schweren Raubes ermittelnde Kriminalkommissariat 14 sucht weiterhin Zeugen! Insbesondere Personen, die im Zeitraum zwischen 9.15 - 10.30 Uhr auf oder nahe der Bundesautobahn 59 im Bereich Flughafen Köln/Bonn Videos gefertigt haben, werden dringend gebeten, diese über das Hinweisportal www.nrw.hinweisportal.de (Auswahl: Nordrhein-Westfalen) hochzuladen und den Ermittlern des Kölner KK 14 zur Verfügung zu stellen. Diese sind für Zeugenangaben und Rückfragen auch erreichbar unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

