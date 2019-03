Polizei Köln

POL-K: 190308-5-K Seniorin nach Unfall zum Arzt gebracht und geflüchtet - Fahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht den Fahrer eines hellen Kastenwagens, der am Donnerstag (7. März) in Köln-Mülheim eine Seniorin (80) angefahren und dann zusammen mit seinem Beifahrer in eine Arztpraxis gebracht hat. Die 80-Jährige liegt mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen setzte der Lieferwagen gegen 16.15 Uhr auf der Elisabeth-Breuer-Straße in Höhe der Steinkopfstraße zurück und brachte die ältere Frau zu Fall. Die Insassen halfen der Verletzten in eine nahegelegene Arztpraxis und erklärten, die Rentnerin "angefahren zu haben". Beide verließen die Praxis, ohne den Unfall von der Polizei aufnehmen zu lassen.

Einer der Männer soll etwa 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er soll von kräftiger untersetzter Statur sein, kurzes, lockiges, braunes Haar haben und zur Tatzeit ein dunkles Oberteil getragen haben.

Sein Begleiter soll ebenfalls etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Zeugen beschreiben ihn als schmal gebaut mit kurzem braunen Haar und einer Brille. Auch er soll ein dunkles Oberteil getragen haben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 fragen:

Wer war am Donnerstag in der Elisabeth-Breuer-Straße unterwegs und kann Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Tatfahrzeug machen?

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu den Flüchtigen geben?

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (no)

