Polizei Köln

POL-K: 190309-4-K Diebe in Logistikunternehmen hatten es auf Luxus-Uhren abgesehen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige am Flughafen Köln Bonn fest

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht zum heutigen Freitag zwei Mitarbeiter eines am Flughafen KölnBonn ansässigen Logistikunternehmens (beide 32) nach dem Diebstahl einer Rolex-Uhr festgenommen. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand sollen beide in den vergangenen fünf Monaten Luxusuhren und andere Waren im Wert von mindestens 170.000 Euro gestohlen haben. Ein Röntgengerät zur Sichtung möglicherweise gefährlicher Pakete leistete ihnen gute Dienste. Statt "unsicherer" Pakete suchten die beiden Männer offensichtlich nach Paketen mit lohnender Beute. Interne Recherchen des Unternehmens hatten auf die Spur des Duos geführt, da Paketinhalte immer dann verschwanden, wenn beide zusammen im Dienst waren. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden Polizisten eine fünfstellige Bargeldsumme sowie 30 Uhren. Der Wert der teuersten Uhr lag bei knapp 30.000 Euro.

Der Sicherheitsmitarbeiter (52), der das Duo in der vergangenen Nacht im Visier hatte, beobachtete wie sich einer der 32-Jährigen an dem Röntgengerät für Pakete erneut verdächtig verhielt. Immer wieder rannte er zu seiner Jacke, um darin etwas zu verstauen. Gemeinsam mit weiteren Kollegen stellte der Sicherheitsmitarbeiter die beiden Männer getrennt voneinander zur Rede. Einer der Ertappten zog umgehend eine Luxus-Uhr aus der Tasche und räumte ein, diese soeben gestohlen zu haben. Sein Komplize schwieg zwar, dennoch entdeckten Ermittler in seiner Hosentasche einen Luxus-Babystrampler, den er zuvor aus einem Paket gestohlen haben soll.

Das Kriminalkommissariat 56 ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen fortgesetzter Diebstähle zum Nachteil ihres Arbeitgebers. (cr)

