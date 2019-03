POL-K: 190308-3-K Aufmerksamer Zeuge beobachtet Autoknacker - Festnahme

Polizei Köln

Dank der Geistesgegenwart eines Passanten (42) hat die Polizei Köln am Donnerstagabend (7. März) einen Autoknacker (24) in der Kölner Innenstadt gestellt. Gegen 18 Uhr hatte der Mann in der Trankgasse die Seitenscheibe eines Ford Mondeo eingeschlagen.

In seinen Taschen fanden die Beamten einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker, Schraubendreher sowie ein Klappmesser. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 74 wird den Festgenommenen noch heute einem Haftrichter vorführen.

Nach dem verdächtigen "Glasklirren" hatte der Zeuge den 24-Jährigen an der Beifahrerseite des geparkten Wagens stehen sehen - und unverzüglich den Notruf "110" gewählt. Als der Tatverdächtige den 42-Jährigen bemerkte, flüchtete er ohne Beute. Beamte nahmen den wegen diverser Eigentumsdelikte bereits Polizeibekannten in der Mühlengasse fest. (js)

