Polizei Köln

POL-K: 190308-1-K Unbekannter fährt 74-Jährigen um und raubt ihn aus - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem unbekannten Räuber, der am späten Donnerstagabend (7. März) einen Senior (74) in Köln-Neuehrenfeld bewusst mit dem Fahrrad umgefahren und ihm dann das Handy geraubt hat. Der Gesuchte soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und auf seinem Fahrrad in Richtung Lenauplatz geflüchtet sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen Zeugen, die Angaben zu dem Täter und/oder der Tat machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de erbeten.

Nach Aussage des 74-Jährigen fuhr der Unbekannte ihn mit seinem Fahrrad gegen 23.50 Uhr auf der Landmannstraße in Höhe der Hausnummer 29 an und brachte ihn so zu Fall. Trotz erheblicher Gegenwehr des Seniors gelang es dem Räuber, an das Smartphone zu gelangen und damit zu flüchten. Im Gegenzug musste er seine Mütze und seinen Schal am Tatort zurücklassen. Diese hatte ihm der 74-Jährige bei der Abwehr des Angriffs entrissen. Das Opfer erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell