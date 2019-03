Polizei Köln

POL-K: 190307-5-K Streit im Obdachlosenmilieu - 44-Jähriger schwer verletzt

Köln (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend (7. März) in der Altstadt-Süd einen Kölner (44) mit einer zerbrochenen Glasflasche schwer am Hals verletzt. Rettungskräfte brachten den stark blutenden, aber nicht lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen verkehren beide Männer im Trinkermilieu. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen, der nach der Tat in die U-Bahn geflüchtet und dort seine Bekleidung gewechselt haben sein soll, dauern an.

Warum die beiden Männer gegen 17.15 Uhr am Neumarkt in Streit gerieten, ist Gegenstand noch andauernder Ermittlungen. (ph)

