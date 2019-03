Polizei Köln

POL-K: 190307-4-K Mann greift Mitarbeiter der Stadt Köln mit Schraubendreher an

Köln (ots)

Mit einem Schraubendreher hat ein Kölner (59) am Mittwochmorgen (6. März) in einer Dünnwalder Wohnung eine Mitarbeiterin (38) der Stadt Köln angegriffen und leicht verletzt. In gleicher Weise ging der Kölner auch auf den anwesenden Amtsarzt (72) los. Beamte der Polizei Köln, die bei der städtischen Maßnahme gegen 9 Uhr an der Straße Auf der Schildwache Amtshilfe leisteten, schritten ein.

An seiner Wohnungstür hatte der Mieter überraschend mit einem Schraubendreher auf die 38-Jährige eingestochen. Diese konnte den Angriff mit ihrer Arbeitsmappe parieren und erlitt eine leichte Nasenverletzung. Der von dem 59-Jährigen ebenfalls attackierte Arzt blieb unverletzt.

Die Polizisten setzten Pfefferspray gegen den Aggressor ein, drängten ihn in die Wohnung zurück und fixierten ihn. Gegen den 59-Jährigen legten die Beamten eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen vor. Der Arzt wies den unverletzt gebliebenen Mann zwangsweise in eine Klinik ein. (cg)

