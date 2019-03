Polizei Köln

POL-K: 190306-4-K Messerattacke auf Polizisten

Köln (ots)

Während einer Personenkontrolle am Dienstagabend (5. März) ist eine Besucherin (22) einer Asylunterkunft in Köln-Weiden mit einem Messer in der Hand auf zwei Polizisten (24, 31) losgegangen. Die Beamten kamen der Attacke zuvor, indem sie die Tür des Wohncontainers von außen zuschlugen und trotz erheblicher Gegenwehr bis zum Eintreffen der angeforderten Verstärkung zuhielten.

Vorausgegangen war ein Anruf von Mitarbeitern des für die Unterkunft zuständigen Sicherheitsdienstes. Diese hatten die 22-Jährige und eine 21 Jahre alte Verwandte gegen 22.30 Uhr vergeblich aufgefordert, wieder in ihre Unterkunft nach Siegburg zu fahren.

Bei der anschließenden Durchsuchung aller im Wohncontainer anwesenden Personen leistete die 21-Jährige Widerstand. Ein eingesetzter Arzt veranlasste die Einweisung der 22-Jährigen in eine Klinik. (no)

