Polizei Köln

POL-K: 190306-3-K 20 Autos aufgebrochen

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach Autoknackern, die in der Nacht zum Samstag (2. März) in Köln-Ehrenfeld 20 Autos aufgebrochen haben.

Nach ersten Feststellungen schlugen die Diebe entlang der Ludolf-Camphausen-Straße und der Vogelsanger Straße die Seitenscheiben der Autos ein und durchwühlten sie. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 EUR. Die Ermittlungen zu möglicher Tatbeute dauern noch an.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Ludolf-Camphausen-Straße und Vogelsanger Straße verdächtige Personen beobachtet?

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell