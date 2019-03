Polizei Köln

POL-K: 190305-5-K Polizei stellt 45-jährigen nach Familienstreit

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagmittag (5. März) im Stadtteil Holweide einen Kölner (45) gestellt. Ursache des Polizeieinsatzes war nach ersten Ermittlungen ein Familienstreit zwischen dem Mann und seiner Mutter (65). Rettungskräfte brachten den Tatverdächtigen zur Untersuchung in eine Klinik.

Nach derzeitigem Sachstand entstand am Vormittag unter den Familienangehörigen ein heftiger Streit. Während der 45-Jährige mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind weiter in dem am Schlagbaumsweg gelegenen Reihenhaus der Familie blieb, verließ dessen Mutter gegen 11.10 Uhr die Wohnung. Die Dame griff zum Handy und kontaktierte die Polizei. Gegenüber den Polizisten erklärte die Zeugin, dass ihr Sohn während des Streits gedroht habe, ihr etwas an zu tun.

Aufgrund der ausgesprochenen Drohung umstellten uniformierte und zivile Polizisten das Haus und sperrten die Zugangswege ab. Als der Familienvater nichtsahnend den Garten betrat, griffen die Beamten zu. Er ließ sich widerstandslos fesseln. Niemand wurde verletzt.

Die Kripo Köln hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Unter anderem gehen die Ermittler Hinweisen nach, ob eine psychische Erkrankung Ursache für das Verhalten des Aggressors sein könnte. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell