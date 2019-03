POL-K: 190305-4-K Polizei Köln sucht Zeugen nach schwerem Brand in Köln-Lind

Polizei Köln

Eine aufmerksame Busfahrerin (47) hat am Freitagmorgen einen Brand an einem Einfamilienhaus in Lind entdeckt und sofort reagiert. Sie klopfte lautstark gegen die Haustür, um die Anwohner vor den Flammen zu warnen. Die Polizei Köln sucht weitere Zeugen.

Die Melderin war in ihrem Bus gegen 5 Uhr in der Nähe des Linder Mauspfads unterwegs. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall und sah Flammen. Als sie näher an das Haus heranfuhr, sah die Frau die meterhohen Flammen. Ein Car-Port brannte lichterloh. Das Feuer reichte bereits an das Dach des Gebäudes heran und griff auf das Dachgeschoss über.

Als die 47-Jährige an der Tür des Einfamilienhauses klopfte, kamen ein Mann (25) und seine Lebensgefährtin (23) sofort ins Freie. Auch sie waren durch den lauten Knall geweckt worden und hatten das Feuer bereits bemerkt. Das Paar blieb unverletzt.

Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler um weitere Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit, zwischen 4 und 5 Uhr, im Bereich Linder Mauspfad aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cr)

