Polizei Köln

POL-K: 190305-3-K Wohnmobile von Firmengelände gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben am Karnevals-Wochenende (2.-3. März) insgesamt sieben Wohnmobile von einem Firmengelände in Köln-Hahnwald gestohlen. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen.

Am Sonntagmorgen (3. März) bemerkte ein Anwohner (71) gegen neun Uhr einen beschädigten Stahlzaun an der Wankelstraße. Ein komplett herausgeschnittenes Zaunelement lag auf dem Gehweg vor dem Gelände der dort ansässigen Reisemobil-Firma. Durch die somit entstandene Öffnung hatten die Fahrzeug-Diebe die auf dem Ausstellungsgelände abgestellten Wohnmobile in unbekannte Richtung hinausgefahren.

Der von den alarmierten Polizisten hinzugezogene Filialleiter (50) bestätigte den Diebstahl. Am Samstagnachmittag (2. März) waren die Eisentore gegen 14.30 Uhr geschlossen worden. Die eingesetzten Beamten zogen den Erkennungsdienst hinzu.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 74 fragt: Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich Wankelstraße/Kelvinstraße gemacht? Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell